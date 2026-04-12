O mercado de SUVs no Brasil segue em ritmo acelerado, com muita disputa entre marcas e modelos diferentes. Os consumidores procuram carros que juntem conforto, tecnologia e bom custo-benefício. Nesse cenário, alguns modelos conseguem se destacar nas vendas, enquanto outros já consolidados continuam firmes entre os favoritos. A seguir, veja os cinco SUVs mais vendidos do país no ano até então.

1º lugar – Volkswagen Tera

O líder do ranking é um SUV mais recente, que ganhou espaço rapidamente entre os consumidores. O destaque do modelo fica pelo visual moderno e boa lista de equipamentos. Foram cerca de 7.977 unidades vendidas.

2º lugar – Volkswagen T-Cross

Bem conhecido do público, esse veículo é valorizado pelo espaço interno e pela facilidade no uso durante o dia a dia. Continua forte no mercado com aproximadamente 7.622 unidades vendidas.

3º lugar – Hyundai Creta

Um dos mais confortáveis da categoria e que traz boa tecnologia e foco em comodidade. Registrou cerca de 6.674 unidades vendidas.

4º lugar – Chevrolet Tracker

Famoso pelo motor turbo e economia de combustível, é uma opção prática para o dia a dia. Teve cerca de 5.795 unidades vendidas.

5º lugar – Volkswagen Nivus

Com estilo mais esportivo, chama atenção pelo design diferente e boa conectividade. Também alcançou cerca de 5.795 unidades vendidas, empatando na disputa com o Tracker.