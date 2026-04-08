Uma mudança no clima começa a ganhar força no Brasil e promete dar uma trégua no calor intenso registrado nas últimas semanas. A chegada de uma massa de ar frio, associada ao avanço de uma frente fria, deve provocar chuvas em diversas regiões do país, com impacto direto em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde a previsão indica mudança significativa no tempo.

Esse sistema climático traz consigo nuvens carregadas, aumentando o risco de temporais, ventos fortes e até alagamentos em algumas cidades. No Sul, municípios como Porto Alegre e Curitiba também devem enfrentar instabilidades, com pancadas de chuva mais intensas ao longo dos próximos dias.

Além da chuva, a mudança também impacta diretamente as temperaturas. Com o avanço da massa de ar frio, os termômetros devem cair em cidades do Sudeste e Centro-Oeste, incluindo Brasília e Goiânia, especialmente durante as noites e madrugadas, trazendo uma sensação mais típica do outono.

Apesar da mudança, o frio mais intenso ainda deve demorar a chegar com força total. A tendência é que o mês de abril continue marcado por períodos de calor intercalados com chuva em diversas regiões, afetando também cidades do Nordeste, como Salvador e Recife, que podem registrar aumento da nebulosidade e chuvas passageiras.

Frentes frias devem se tornar mais frequentes nas próximas semanas

A previsão indica que novas frentes frias devem avançar pelo Brasil ao longo do outono, aumentando a frequência de dias nublados e chuvosos em várias regiões. Capitais do Sudeste, como Vitória, também entram na rota dessas mudanças, com previsão de instabilidade e queda gradual das temperaturas.

Esse cenário reforça a transição de estação, marcada por oscilações no clima. Enquanto o calor ainda aparece em alguns dias, a tendência é de que o tempo se torne cada vez mais instável, atingindo diferentes regiões do país e preparando cidades brasileiras para a chegada de períodos mais frios nas próximas semanas.