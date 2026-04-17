A possível volta de Neymar à Seleção Brasileira ganhou ainda mais força nos bastidores. Isso porque uma recente pesquisa mostrou que a presença do atacante na Copa do Mundo de 2026 conta com respaldo significativo da população — informação que naturalmente chega até a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.

Segundo levantamento da Quaest, há um país dividido, mas com leve inclinação favorável ao craque. Dados apontam empate técnico, com 47% defendendo a convocação e 45% contrários . Em outra pesquisa, o apoio chega a 53% dos brasileiros, mostrando que a maioria deseja ver Neymar novamente com a camisa da Seleção.

Esse cenário coloca ainda mais pressão — e também respaldo — para a decisão final da comissão técnica. Neymar, que não é convocado desde a chegada de Ancelotti, segue sendo observado de perto, tanto pelo seu desempenho recente quanto pela repercussão que sua presença pode gerar dentro e fora de campo. A avaliação envolve não apenas questões técnicas, mas também físicas e estratégicas.

Diante disso, fica claro que Neymar está, sim, no radar e conta com aprovação significativa para disputar o Mundial. A decisão final ainda depende de critérios esportivos, mas o “sinal verde” vindo das arquibancadas e da opinião pública pesa. Nos bastidores, a mensagem é clara: o camisa 10 continua sendo um nome forte para a Copa de 2026.

Ancelotti vê evolução e mantém portas abertas para retorno

Internamente, o discurso é de cautela, mas também de confiança. Carlo Ancelotti já deixou claro que Neymar está no caminho certo para retornar à Seleção, destacando a evolução física e o processo de recuperação do jogador após lesões recentes. A comissão técnica acompanha de perto seu desempenho e entende que o atacante ainda pode ser decisivo.

A tendência é que tudo dependa das próximas semanas. Se mantiver a evolução e apresentar boas atuações, Neymar tem grandes chances de voltar a vestir a camisa da Seleção. Para Ancelotti, o talento nunca esteve em dúvida — o que está em análise agora é a condição ideal para competir em alto nível no maior palco do futebol mundial.