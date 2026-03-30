A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (31), em Orlando, para enfrentar a Croácia em um amistoso decisivo. O confronto marca o último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, aumentando ainda mais a expectativa sobre a atuação dos jogadores.

A partida ganha um peso especial justamente por servir como o teste derradeiro do treinador italiano antes de definir os nomes que irão disputar o principal torneio do futebol mundial. O duelo acontece no Camping World Stadium, nos Estados Unidos, e encerra a última Data Fifa de preparação, após o confronto contra a França dias antes.

Com a convocação final prevista para maio, Ancelotti utilizará o jogo diante dos croatas como base para avaliar desempenho, entrosamento e possíveis ajustes na equipe. A comissão técnica já deixou claro que este é o momento decisivo para muitos atletas que ainda brigam por uma vaga na lista definitiva, tornando o confronto ainda mais competitivo.

Após o amistoso, a Seleção seguirá um cronograma intenso até a Copa: convocação em maio, início da preparação na Granja Comary e novos amistosos contra Panamá e Egito antes da estreia no torneio. A expectativa é que, com os testes finais concluídos, o Brasil chegue mais ajustado para o primeiro jogo da competição, contra o Marrocos, em junho.

A agenda da Seleção Brasileira até a Copa

31/03 – Brasil x Croácia, em Orlando

19/05 – Convocação para a Copa

25/05 – Início da preparação na Granja

31/05 – Brasil x Panamá, no Maracanã

01/06 – Viagem para os EUA

06/06 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/06 – Estreia na Copa contra o Marrocos