A ausência de Neymar tem sido um dos principais símbolos do momento turbulento vivido pelo Santos FC. Fora das listas recentes que projetam a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 também ficou de fora da estreia do clube na Copa Sul-Americana, aumentando a sensação de um ciclo complicado tanto no clube quanto na carreira.

No início da competição continental, Neymar sequer viajou com o elenco e permaneceu no CT Rei Pelé realizando trabalhos físicos, enquanto o Santos embarcou para o Equador sem sua principal estrela. A decisão, ligada à preparação física e controle de carga, acabou deixando o time sem seu principal jogador justamente em um momento decisivo.

Sem Neymar em campo, o resultado foi desastroso. O Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca, em um jogo que gerou forte indignação do técnico Cuca, que classificou o revés como inadmissível pelas circunstâncias da partida. A derrota não só agravou o momento da equipe, como também evidenciou a dependência técnica do time em relação ao camisa 10.

Diante desse cenário, o momento de Neymar ganha contornos ainda mais delicados. Fora da estreia continental, distante da Seleção e vendo o Santos tropeçar, o atacante vive um período de frustração acumulada, em que resultados negativos dentro de campo acabam ampliando o peso de sua ausência e levantando dúvidas sobre sua sequência na temporada.

Expectativa por retorno vira esperança contra nova crise

Internamente, o Santos deposita grande expectativa no retorno de Neymar em plenas condições físicas para a sequência de jogos na Vila Belmiro. A comissão técnica acredita que, com o atacante “de tanque cheio”, o time pode recuperar desempenho e evitar que a fase ruim evolua para uma crise mais profunda.

A presença do camisa 10 é vista como fundamental não apenas pelo talento, mas também pelo impacto emocional no elenco. Em meio à pressão por resultados, o retorno de Neymar surge como peça-chave para reorganizar o time dentro de campo e devolver confiança a um grupo que já começa a sentir os efeitos de um início instável.