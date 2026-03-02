O Banco do Brasil encerrou as atividades em três agências na capital baiana e iniciou a conversão de outras estruturas no estado para modelos com menos serviços disponíveis. A decisão integra um plano de reestruturação nacional da rede física da instituição motivada pela redução da procura por serviços presenciais e a aumento dos clientes nos canais digitais.

Corte de custos e foco tecnológico

O Banco do Brasil avalia que manter grandes agências deixou de ser sustentável diante do avanço das operações realizadas por aplicativo ou computador. A reestruturação busca reduzir as despesas administrativas e redirecionar esses recursos para outras áreas, como tecnologia, segurança e melhoria dos sistemas online.

Unidades afetadas e impacto local

Entre os pontos desativados estão unidades situadas em áreas de grande circulação, como Pelourinho, Salvador Shopping e o Centro Administrativo da Bahia. Clientes vinculados às unidades fechadas tiveram suas contas transferidas automaticamente para outras agências da capital.

No entanto, clientes dessas unidades agora relatam preocupação com deslocamentos maiores e possível aumento de filas nas agências restantes.

Repercussão e desafios

Entidades sindicais criticaram a redução da rede física e alertaram para dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com menor familiaridade digital. A instituição, por sua vez, afirma que a transformação é necessária, já que o modelo tradicional, com estruturas físicas, deve perder espaço nos próximos anos com o aumento no ambiente virtual.