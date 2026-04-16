Um novo pente-fino no Bolsa Família em 2026 acendeu o alerta entre milhões de beneficiários em todo o país. De acordo com informações divulgadas, o Governo Federal iniciou um cruzamento mais rigoroso de dados para identificar possíveis irregularidades no programa, o que pode resultar no corte imediato do benefício para quem não estiver com as informações atualizadas.

A medida faz parte de uma nova estratégia de fiscalização que integra diferentes bases de dados do governo, como renda, composição familiar e endereço. Esse processo permite detectar inconsistências com mais rapidez e, segundo a apuração, milhares de famílias já podem ser afetadas ainda neste mês.

Um dos principais pontos de atenção é a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). As regras exigem que os dados sejam revisados pelo menos a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família. Alterações de renda, endereço ou número de moradores precisam ser informadas. Caso contrário, o sistema pode bloquear o benefício automaticamente.

Além disso, o governo também reforçou a verificação das chamadas condicionalidades, como frequência escolar e acompanhamento de saúde. Essas exigências são obrigatórias para a manutenção do pagamento. Se houver descumprimento ou divergência nos dados, o benefício pode ser suspenso. A regularização é necessária para que os valores voltem a ser liberados.

Pagamento de abril começa nesta quinta (16)

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de abril de 2026 começa nesta quinta-feira, dia 16, seguindo o cronograma oficial baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS final 1, enquanto os demais pagamentos serão liberados de forma escalonada ao longo dos últimos dias do mês.

De acordo com o calendário, os depósitos seguem até o dia 30 de abril, quando recebem os beneficiários com NIS final 0. Entre as datas, os pagamentos ocorrem nos dias 17 (NIS 2), 20 (NIS 3), 22 (NIS 4), 23 (NIS 5), 24 (NIS 6), 27 (NIS 7), 28 (NIS 8) e 29 (NIS 9), garantindo a organização e evitando filas nas agências.