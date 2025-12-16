Dezembro se aproxima e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já definiu as datas de pagamento referentes ao mês-base. O calendário divulgado prevê um escalonamento dos repasses ao longo de dez dias úteis que antecedem o Natal.

A organização segue o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), de 0 a 9, e abrange aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios como acidente, reclusão e doença. O calendário oficial do INSS conta ainda com dois cronogramas distintos, definidos de acordo com o valor do benefício recebido.

Um cronograma atende quem recebe um salário mínimo (R$ 1.518,00 em 2025) e o outro é voltado a valores superiores. Os pagamentos do INSS seguem o Número de Benefício e costumam ocorrer entre os últimos cinco dias úteis do mês-base e os cinco primeiros do mês seguinte.

Em dezembro, devido aos recessos de Natal e Ano-Novo, os pagamentos são suspensos nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro de 2026. As transferências também não ocorrem aos sábados e domingos. Todas as datas são definidas no início do ano e divulgadas pelo INSS em um calendário oficial completo.

Cronograma de dezembro para quem tem direito ao piso

Número de Benefício (NB) 1 – 22 de dezembro

Número de Benefício (NB) 2 – 23 de dezembro

Número de Benefício (NB) 3 – 26 de dezembro

Número de Benefício (NB) 4 – 29 de dezembro

Número de Benefício (NB) 5 – 30 de dezembro

Número de Benefício (NB) 6 – 2 de janeiro

Número de Benefício (NB) 7 – 5 de janeiro

Número de Benefício (NB) 8 – 6 de janeiro

Número de Benefício (NB) 9 – 7 de janeiro

Número de Benefício (NB) 0 – 8 de janeiro

Cronograma de dezembro para quem recebe acima do piso