Uma oportunidade que tem chamado atenção de muitos brasileiros é a possibilidade de comprar carros por valores extremamente baixos em leilões do Detran. Em Santa Catarina, por exemplo, veículos estão sendo ofertados a partir de apenas R$ 380, um preço muito abaixo do mercado tradicional e que desperta o interesse de quem busca economia.

O lance mais baixo para veículos que podem circular em vias públicas é justamente de R$ 380, valor inicial de um Fiat Uno Mille 1993 disponível no leilão. Esse tipo de oferta ajuda a explicar o grande volume de interessados, já que se trata de um carro conhecido pela mecânica simples e baixo custo de manutenção, mesmo sendo um modelo antigo.

Esses valores reduzidos, no entanto, têm explicação: a maioria dos veículos disponíveis apresenta algum tipo de problema, que pode variar desde pequenos defeitos mecânicos até pendências administrativas ou necessidade de reparos estéticos. Ainda assim, muitos dos carros são classificados como “conservados”, o que significa que podem voltar a circular após regularização.

Os leilões do Departamento Estadual de Trânsito reúnem uma grande variedade de veículos, incluindo carros populares, utilitários e até modelos mais sofisticados, com descontos que podem ultrapassar 90% em relação ao preço de mercado. Além disso, os eventos costumam ocorrer de forma online, permitindo que interessados de diferentes regiões participem facilmente.

Oportunidade exige atenção e pode gerar economia significativa

Participar de um leilão exige planejamento e conhecimento das regras, já que os veículos são vendidos no estado em que se encontram e, muitas vezes, sem garantia. Além disso, o comprador pode assumir custos adicionais, como transferência, regularização de documentos e eventuais consertos, o que deve ser considerado no valor final do investimento.

Por outro lado, quando bem avaliada, a compra pode trazer grande economia. Há casos em que, mesmo após os reparos, o custo total do veículo ainda fica muito abaixo do valor praticado no mercado, tornando os leilões do Detran uma alternativa atrativa tanto para uso próprio quanto para revenda.