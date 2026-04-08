A comparação entre Chevrolet Sonic e Chevrolet Tracker revela duas propostas distintas dentro da própria linha da Chevrolet. Enquanto o Sonic chega como um SUV subcompacto derivado do Onix, focado em custo-benefício e uso urbano, o Tracker já é um modelo mais consolidado, maior e voltado para quem busca mais espaço, conforto e presença nas ruas.

O Sonic foi desenvolvido para ocupar um degrau abaixo do Tracker, com dimensões estimadas entre 4,10 m e 4,20 m de comprimento, além de motorização semelhante aos modelos compactos da marca. A proposta é clara: oferecer um SUV mais acessível, eficiente e moderno, aproveitando a base do Onix e compartilhando tecnologias e motorização.

Já o Tracker entrega uma experiência mais completa. Com cerca de 4,27 m de comprimento, o SUV oferece mais espaço interno, melhor capacidade de porta-malas e maior conforto para viagens. Além disso, traz mais equipamentos de segurança e tecnologia nas versões superiores, o que o torna uma opção mais robusta para famílias ou para quem roda longas distâncias.

Na prática, a escolha entre os dois depende do perfil do motorista. O Sonic deve atrair quem busca um carro mais econômico, compacto e voltado para a cidade, enquanto o Tracker é mais indicado para quem prioriza espaço, conforto e versatilidade. Ou seja, o “melhor” modelo não é absoluto — tudo depende do que você valoriza no dia a dia ao volante.

Diferença de tamanho e proposta define escolha entre os SUVs

A principal diferença entre os dois modelos está no posicionamento dentro do mercado. O Sonic nasce como um SUV de entrada, pensado para competir com modelos menores e mais acessíveis, enquanto o Tracker já ocupa uma faixa superior, com mais recursos e dimensões maiores. Essa diferença impacta diretamente no preço, no nível de equipamentos e na experiência de uso.

Além disso, apesar de compartilharem plataforma e motorização semelhante, o Tracker se destaca pelo maior refinamento e pela proposta mais familiar. Já o Sonic aposta em design moderno e praticidade urbana, sendo ideal para quem quer entrar no universo dos SUVs sem gastar tanto, mas sem abrir mão de tecnologia e estilo.