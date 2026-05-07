Um dos chocolates mais populares entre os brasileiros deve aparecer de um jeito diferente nas prateleiras nos próximos anos. Os nomes que muita gente já conhece, como “meio amargo”, tendem a desaparecer aos poucos das embalagens. Mas isso não significa que o chocolate vai mudar de sabor, mas sim que a forma de identificá-lo vai ser outra.

Com mudanças nas regras para produtos feitos com cacau no Brasil, as empresas vão precisar seguir padrões mais objetivos. Em vez de usar nomes que falam sobre o gosto, a ideia agora é mostrar a quantidade de cacau que existe em cada chocolate. Assim, os rótulos devem destacar números como 35%, 50% ou 70%, deixando mais fácil entender o que cada produto realmente tem.

Menos confusão na hora de escolher

Antes, era comum encontrar chocolates com nomes parecidos, mas com diferenças grandes na composição. Agora, as regras estabelecem um percentual de cacau, açúcar ou gordura que cada produto deve ter. Com isso, o consumidor passa a ter uma informação mais clara, o que ajuda a comparar os produtos com mais confiança.

Chocolate continua o mesmo

Para quem gosta de chocolate com sabor mais intenso, não há motivo para preocupação, já que o produto não vai mudar por causa das novas formas de classificação. A diferença está apenas no jeito de mostrar as informações na embalagem, que agora será mais claro e fácil de entender.