O famoso chocolate meio amargo pode estar com os dias contados nas prateleiras brasileiras. Porém, isso não é motivo para tristeza, já que o gosto intenso e menos doce que conquistou tantos fãs não vai desaparecer. O que vai mudar é a forma como ele será apresentado ao consumidor.

Com a atualização das regras para produtos de cacau no Brasil aprovadas pelo Senado, a tendência é adotar novos critérios: em vez de nomes como meio amargo ou amargo, os rótulos devem destacar o que realmente importa, que é a proporção de cacau presente na composição.

Nesse novo modelo, produtos com pelo menos 35% de cacau passam a ser classificados simplesmente como chocolate, deixando de lado definições baseadas na percepção de sabor.

Mais transparência, menos confusão

A mudança busca corrigir a falta de clareza, já que muitos produtos usavam nomes que sugeriam qualidade superior, mesmo contendo baixos níveis de cacau e altas quantidades de açúcar ou outras gorduras. Com as novas regras, o consumidor ganha uma informação mais direta e confiável.

Impacto no consumo

Para quem gosta de chocolates mais intensos, é importante lembrar que a ausência do termo meio amargo não altera o perfil do produto, ela apenas exige um olhar mais atento ao rótulo e composição.