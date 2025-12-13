A 1.335 metros de altitude, na serra catarinense, encontra-se a encantadora cidade de Urupema, reconhecida como a mais fria do Brasil durante o inverno. Muito visitada por quem busca escapar do calor, a cidade também atrai turistas por um fenômeno natural único, que chega a desafiar a ciência. Mas… você sabe do que se trata?

Entre março e junho ocorre a famosa Revoada do Papagaio-Charão, um fenômeno natural em que cerca de 20 mil aves dessa espécie chegam à região e se acomodam nas araucárias para se alimentar dos pinhões. O espetáculo atrai observadores de aves e fotógrafos, ansiosos para registrar esse momento único.

O que torna a Revoada do Papagaio-Charão ainda mais impressionante é a precisão com que essas aves retornam todos os anos, mesmo enfrentando mudanças climáticas e interferências humanas. Pesquisadores estudam o comportamento do papagaio-Charão para entender como ele consegue navegar e sincronizar sua chegada às araucárias, mantendo um padrão que parece quase matemático.

Além da observação das aves, Urupema oferece paisagens deslumbrantes, com vales cobertos de neblina e serras que se transformam em um cenário quase mágico durante o inverno. Para os turistas, a cidade combina aventura, contato com a natureza e a chance de presenciar um fenômeno que continua intrigando biólogos e apaixonados pela vida selvagem.

Curiosidades sobre o Papagaio-Charão

Espécie rara e ameaçada: O papagaio-Charão é considerado em risco de extinção, principalmente devido à perda de habitat e à captura ilegal para o comércio de animais.

Fidelidade ao local de alimentação: Todos os anos, essas aves retornam às araucárias de Urupema para se alimentar dos pinhões, mostrando uma memória espacial impressionante.

Voo em grandes bandos: Durante a revoada, cerca de 20 mil indivíduos sobrevoam a região, criando um espetáculo visual e sonoro único.

Alimentação especializada: A dieta do papagaio-Charão é baseada principalmente em pinhões, sementes das araucárias, que fornecem nutrientes essenciais para a espécie.