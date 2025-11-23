Localizada às margens do majestoso Pantanal, a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, chama atenção não apenas por suas belezas naturais, mas por um fato curioso: há mais jacarés do que habitantes vivendo na região. O fenômeno, que desperta a curiosidade de turistas e pesquisadores, transformou o município em uma verdadeira atração nacional.

Estima-se que existam cerca de dois milhões de jacarés no Pantanal, número muito superior aos pouco mais de 100 mil moradores de Corumbá. A abundância desses répteis se deve às condições ideais oferecidas pela região — vastas áreas alagadas, clima quente e farta oferta de alimento.

No entanto, ao contrário do que muitos podem pensar, os jacarés não circulam pelo centro urbano de Corumbá. O município, que possui mais de 64 mil quilômetros quadrados, é majoritariamente formado por áreas alagadas e vegetação nativa, ambientes que oferecem condições ideais para a sobrevivência desses répteis.

No período de cheias, que ocorre entre novembro e março, rios e lagoas frequentemente se conectam, expandindo o território aquático e facilitando a movimentação dos jacarés. Ainda assim, a presença desses animais nas áreas urbanas é muito rara. Eles permanecem principalmente nas margens dos rios, nas baías e nas regiões de vegetação, locais onde encontram alimento e abrigo natural.

Corumbá: um destino que une natureza exuberante e vida selvagem

A cidade de Corumbá se destaca como um verdadeiro santuário ecológico, onde a natureza dita o ritmo da vida e a presença de espécies como os jacarés reforça a riqueza do Pantanal. Para os visitantes, é uma oportunidade única de observar de perto esses répteis em seu habitat natural, sem comprometer a segurança ou o cotidiano da população local.

Além do fascínio turístico, a abundância de jacarés evidencia a importância da preservação ambiental na região. A convivência equilibrada entre humanos e animais reforça o papel de Corumbá como modelo de sustentabilidade, mostrando como a proteção dos ecossistemas pode transformar um município em referência ecológica e atração nacional.