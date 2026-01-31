Ao menos cinco cidades vão sofrer mudanças no DDD para ligações que são consideradas de longa distância. A partir de 1º de fevereiro, cidades dos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima, passarão a ter ligações locais ampliadas.

Ampliação das ligações e redução de custos

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ligações feitas com telefones fixos entre cidades com o mesmo DDD serão ampliadas, deixando de ser consideradas chamadas de longa distância e passando a ser locais. A alteração contribui para a redução do custo das chamadas.

Ainda segundo a Anatel, no país haverá a redução de 4.118 áreas locais da telefonia fixa para 67 áreas, e os usuários poderão realizar ligações entre municípios de um mesmo DDD ao custo de chamada local.As mudanças das áreas locais não interferem na alteração do número telefônico do usuário.

Mudança na discagem

A mudança também vai simplificar a discagem telefônica dentro das novas áreas locais. Para telefones fixos com o mesmo código DDD será necessário apenas ligar para o número de destino sem a necessidade de discar o código de operadora de longa distância e o DDD.

Confira o cronograma de implementações de mudanças pelo Brasil

11 de janeiro (71, 73, 74, 75, 77 e 79): Bahia e Sergipe

1º de fevereiro (91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99): Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima

22 de fevereiro (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89): Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte

15 de março (51, 53, 54 e 55): Rio Grande do Sul

29 de março (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49): Paraná e Santa Catarina

19 de abril (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38): Minas Gerais

10 de maio (21, 22, 24, 27 e 28): Rio de Janeiro e Espírito Santo

31 de maio (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69): Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins

21 de junho (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19): São Paulo