Clientes do Nubank têm relatado bloqueios inesperados nas contas. Os casos começaram a ganhar visibilidade em janeiro após usuários afirmarem ter perdido temporariamente o acesso ao saldo disponível.

Em muitos episódios, a restrição ocorre sem aviso prévio, o que gera preocupação em quem utiliza a conta para atividades profissionais ou comerciais. As informações são do site Metrópoles.

Por que os bloqueios acontecem

Segundo o próprio banco, as restrições fazem parte de medidas de segurança usadas para proteger as contas. O banco explica que utiliza mecanismos de monitoramento para identificar movimentações consideradas fora do padrão habitual.

Quando esse tipo de atividade é detectado, a conta pode ser bloqueada temporariamente para análise. A medida tem como objetivo evitar possíveis fraudes, lavagem de dinheiro ou uso indevido do serviço.

Em alguns casos, o bloqueio é liberado após a verificação das transações. Porém, há situações em que o cliente precisa fornecer documentos ou esclarecimentos adicionais.

Prazo para análise das movimentações

Algumas regras do sistema financeiro permitem que instituições adotem bloqueios preventivos por um período enquanto analisam possíveis irregularidades. Esse procedimento é comum entre bancos quando há suspeita de atividade incomum.

Apesar disso, alguns usuários afirmam que o processo de liberação pode demorar mais do que o esperado, especialmente quando envolve valores altos ou operações consideradas atípicas.

O que o banco diz sobre os casos

Em nota enviada ao Metrópoles, o Nubank afirma que não comenta casos individuais por causa do sigilo bancário, mas reforça que as medidas fazem parte de políticas internas de segurança e seguem normas do sistema financeiro.

O banco também destaca que mantém canais de atendimento disponíveis para que clientes possam solicitar esclarecimentos ou acompanhar a análise da conta.