A LG Electronics está prestes a ampliar sua presença no Brasil com a inauguração de uma nova fábrica bilionária no Paraná. A unidade, construída em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões e deve iniciar suas operações já em julho de 2026.

A expectativa é de que o empreendimento gere pelo menos mil empregos diretos, fortalecendo a economia local e atraindo ainda mais investimentos para o estado. As obras da nova planta industrial começaram em agosto de 2024 e já movimentaram o mercado de trabalho da região.

Segundo informações da prefeitura, mais de 200 trabalhadores locais participaram da fase de construção da unidade. O projeto contou ainda com apoio do governo estadual e municipal, que ofereceram incentivos fiscais e melhorias de infraestrutura por meio do programa Paraná Competitivo, criado para atrair grandes empresas ao estado.

Com cerca de 770 mil metros quadrados, a fábrica promete se tornar um dos maiores polos produtivos da LG Electronics na América do Sul. Inicialmente, a produção será voltada para refrigeradores, mas os planos da multinacional sul-coreana incluem expandir as operações para fabricar lavadoras e secadoras de roupas a partir do próximo ano.

LG já possui outra grande fábrica no Brasil

Essa será a segunda planta industrial da LG Electronics em território brasileiro. A primeira unidade da empresa funciona há quase três décadas na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, onde a multinacional produz televisores, monitores e equipamentos de climatização. A fábrica se tornou uma das principais operações da marca na América Latina ao longo dos anos.

No passado, a companhia também manteve uma unidade em Taubaté, no interior de São Paulo, voltada para a fabricação de celulares. No entanto, com a saída da LG do mercado global de smartphones, as atividades da fábrica foram encerradas. Agora, a aposta da empresa está concentrada no setor de eletrodomésticos, área em que busca ampliar participação no mercado brasileiro.