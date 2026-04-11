O empresário Luciano Hang voltou a chamar atenção ao reunir uma impressionante frota de aeronaves, que inclui jatos executivos de alto padrão e helicópteros. Conhecido pelo estilo extravagante, o dono da Havan investiu pesado no setor aéreo, montando uma estrutura digna de grandes corporações internacionais.

Entre os destaques da coleção estão aeronaves como o Bombardier Global 6000, considerado um dos jatos executivos mais sofisticados do mundo, além do Challenger 350 e do Learjet 45. Esses modelos permitem viagens nacionais e internacionais com alto nível de conforto, velocidade e autonomia, reforçando o padrão de luxo da frota.

Além dos jatos, a frota também conta com helicópteros modernos, utilizados principalmente para deslocamentos rápidos dentro do Brasil. Esse tipo de estrutura permite que o empresário se movimente com agilidade entre cidades, otimizando compromissos e facilitando a expansão de seus negócios em diferentes regiões do país.

A coleção de aeronaves vai muito além de ostentação e está diretamente ligada à estratégia empresarial de Luciano Hang. Com uma rede de lojas espalhada por todo o Brasil, o uso de aviões e helicópteros se tornou uma ferramenta importante para acelerar decisões, visitar unidades e acompanhar de perto o crescimento da marca.

Fortuna bilionária sustenta estilo de vida e investimentos

A capacidade de investir em uma frota aérea desse porte está diretamente ligada à fortuna de Luciano Hang, que acumula bilhões ao longo de sua trajetória no varejo. Fundador da Havan, ele construiu um império com centenas de lojas espalhadas pelo país, tornando-se um dos empresários mais conhecidos do Brasil.

Seu patrimônio ultrapassa a casa dos bilhões de dólares, resultado da expansão contínua da rede e da diversificação de investimentos. Esse poder financeiro permite não apenas manter uma frota de aeronaves milionária, mas também apostar em novos negócios e consolidar ainda mais sua posição entre os grandes nomes do empreendedorismo nacional.