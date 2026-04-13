Um fenômeno raro e impressionante já tem data para acontecer e promete transformar o dia em noite por alguns minutos. Trata-se de um eclipse solar total considerado o mais longo visível em terra firme neste século, com duração que pode ultrapassar seis minutos em seu ponto máximo — algo extremamente incomum na astronomia moderna.

O evento deve ocorrer em agosto de 2026 e terá um alcance limitado, sendo visível principalmente em regiões da Europa, África, Oriente Médio e partes da Ásia. O ponto de maior impacto será a cidade de Luxor, no Egito, onde o eclipse poderá escurecer completamente o céu por mais de seis minutos, criando um cenário impressionante que já atrai turistas e cientistas do mundo inteiro.

Esse tipo de fenômeno acontece quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando totalmente a luz solar em uma faixa específica do planeta. A chamada “totalidade” é o momento mais aguardado, quando o dia literalmente se transforma em noite, com queda de temperatura e mudanças visíveis no ambiente.

O caráter excepcional desse eclipse está justamente em sua duração e raridade. Eventos desse tipo, com tempo tão prolongado de escuridão, não devem se repetir ao longo deste século, o que aumenta ainda mais o interesse global e o coloca entre os acontecimentos astronômicos mais aguardados dos próximos anos.

Evento raro mobiliza cientistas e turistas ao redor do mundo

A expectativa para o eclipse já movimenta pesquisadores e entusiastas da astronomia, que veem na ocasião uma oportunidade única para estudar o comportamento da atmosfera e da luz solar em condições extremas. Durante esses poucos minutos de escuridão total, fenômenos como ventos e variações de temperatura podem ser analisados com mais precisão.

Além disso, o turismo astronômico deve crescer significativamente nas regiões onde o eclipse será visível. Cidades localizadas no caminho da totalidade, como Luxor, se preparam para receber visitantes de diversas partes do mundo, todos interessados em testemunhar um espetáculo natural que dificilmente será visto novamente nesta geração.