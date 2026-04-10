A eleição presidencial da Romênia em 2024 entrou para a história recente da política europeia após ser abruptamente cancelada em meio a uma grave crise institucional. O pleito, que havia realizado o primeiro turno em novembro, foi anulado poucos dias antes da realização do segundo turno, gerando forte repercussão internacional.

A decisão partiu do Tribunal Constitucional romeno, que optou por invalidar toda a eleição após a divulgação de relatórios de inteligência que apontavam possíveis interferências externas no processo. As suspeitas recaíram sobre uma suposta atuação ligada à Rússia, associada ao presidente Vladimir Putin, com indícios de campanhas coordenadas em redes sociais.

O caso ganhou ainda mais destaque porque o primeiro turno havia tido um resultado surpreendente, com a liderança de um candidato considerado outsider e alinhado a pautas pró-Rússia. A ascensão repentina levantou suspeitas e levou autoridades a investigarem o uso de plataformas digitais, como o TikTok, para impulsionar artificialmente sua popularidade.

Com a anulação, o segundo turno que aconteceria dias depois foi automaticamente cancelado, e todo o processo eleitoral precisou ser reiniciado. O governo romeno, então, anunciou novas datas para a realização das eleições, marcando um novo capítulo em meio à crise política que expôs fragilidades e tensões geopolíticas na região.

Crise política e repercussões após a decisão histórica

A anulação das eleições provocou protestos e forte divisão interna na Romênia, com parte da população questionando a decisão da Justiça e outra parcela defendendo a medida como necessária para proteger a democracia. O episódio evidenciou o clima de polarização política no país, além de ampliar o debate sobre o impacto de influências estrangeiras em processos eleitorais.

No cenário internacional, o caso também teve grande repercussão, reacendendo discussões sobre segurança digital e interferência externa em democracias ocidentais. Apesar das acusações, o governo russo negou qualquer envolvimento, enquanto autoridades europeias reforçaram a necessidade de vigilância e mecanismos mais rígidos para evitar novos episódios semelhantes no futuro.