Apesar de ser conhecido como um país de grandes proporções, o Brasil ainda está longe de ocupar o pódio entre as maiores nações do mundo, uma vez que seus 8,51 milhões de quilômetros quadrados lhe garantem a quinta posição no ranking.

Em contrapartida, além de possuir diferentes climas por conta de sua extensão territorial e ainda ser o maior país da América Latina, o Brasil ainda ocupa a sétima posição na lista de nações mais populosas, contando com cerca de 213 milhões de habitantes.

Por conta disso, embora seja seguido de perto pela Austrália em extensão, o território brasileiro supera com ampla vantagem o país da Oceania quando o assunto é população, mantendo uma diferença de dezenas de milhões de habitantes.

Afinal, vale lembrar que uma significativa parcela dos 7,69 milhões de quilômetros quadrados do território australiano pode não ser ocupada por seres humanos, já que de acordo com balanços mais recentes, o número total de habitantes chega a 25 milhões.

População do Brasil supera a demografia de gigantes

Conforme mencionado anteriormente, o Brasil aparece na quinta posição na lista dos maiores países do mundo, ficando atrás da Rússia (17,1 milhões de km²), Canadá (9,98 milhões de km²), Estados Unidos (9,83 milhões de km²) e China (9,60 milhões de km²).

Todavia, o país volta a se destacar no quesito demografia quando comparado aos líderes em extensão territorial, pois enquanto a Rússia conta com cerca de 145 milhões de habitantes no total, o Canadá aparece ainda mais distante, com apenas 38 milhões.

Sendo assim, embora existam muitos países que superem o Brasil pela elevada quantidade de território que possuem, vale ressaltar que uma parcela significativa dessas áreas não é efetivamente ocupada, já que não há cidadãos o suficiente para isso ou, em alguns casos, tratam-se de áreas hostis demais para serem habitadas.