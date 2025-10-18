Em 2010, o empresário Eike Batista alcançou o topo da lista da revista Forbes como o homem mais rico do Brasil. Na época, sua fortuna era estimada em 30 bilhões de dólares — valor que, em conversão atual, ultrapassa R$ 160 bilhões. Quinze anos depois, o ex-bilionário tenta se reerguer após enfrentar uma série de processos judiciais e a derrocada de seu império.

A nova mansão da família Moraes

Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou atenção por uma movimentação patrimonial recente. Em agosto de 2025, a família do magistrado adquiriu uma mansão no Lago Sul, uma das regiões mais valorizadas de Brasília. O imóvel, com 725 metros quadrados de área construída, foi comprado à vista por R$ 12 milhões, segundo revelou o jornalista Igor Gadelha.

A operação foi realizada por meio da empresa Lex – Instituto de Estudos Jurídicos LTDA., que pertence à família Moraes. A sociedade é administrada por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e tem os três filhos do casal como sócios.

Empresa familiar e atuação sob questionamento

Apesar do nome, o Instituto Lex não é uma entidade acadêmica, mas sim uma empresa com fins lucrativos. Registrada em São Paulo, no mesmo endereço do escritório de advocacia da família, a companhia tem capital social de R$ 5 milhões. No passado, chegou a divulgar cursos e treinamentos na área jurídica, mas o perfil nas redes sociais está inativo desde 2017.

Nesta segunda-feira (22), o Instituto Lex foi alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro norte-americano afirmou que a empresa funciona como uma holding de gestão patrimonial para Alexandre de Moraes. Documentos oficiais apontam que os imóveis da família estão registrados em nome da companhia há mais de dez anos. Até o momento, o ministro não se pronunciou sobre o caso.