Apesar de ser de origem suíça, a Nestlé possui uma forte presença no Brasil, tendo se consolidado como um dos principais nomes do setor de alimentos e bebidas em atuação no país.

E vale destacar que sua presença foi fortalecida por conta de um investimento de cerca de R$ 2,5 bilhões que, por sua vez, resultou na abertura de uma gigantesca fábrica na cidade de Vargeão, em Santa Catarina.

Além de seu tamanho, a construção também impressiona por sua infraestrutura, que conta com tecnologias avançadas para permitir que a fábrica funcione de forma sustentável, utilizando energia renovável e técnicas ambientalmente responsáveis.

A localização escolhida para a instalação da unidade também pode ser considerada parte de uma estratégia vantajosa, já que a proximidade com outros países da América Latina tende a facilitar as importações, ampliando ainda mais suas operações.

É importante ressaltar ainda que o impacto econômico gerado pela nova fábrica da Nestlé não se restringirá à arrecadação própria, já que além de fortalecer parcerias regionais, ela ainda fomentará a geração de milhares de empregos.

Nova fábrica da Nestlé expande segmento distinto

Conforme mencionado anteriormente, a Nestlé é um verdadeiro destaque do segmento de alimentos e bebidas no Brasil. Todavia, a fábrica aberta pela empresa em Vargeão expandirá sua atuação em outro setor.

Isso porque ela integra a divisão da Nestlé Purina PetCare Company, voltada para o desenvolvimento de alimentos para cães e gatos. Vale ressaltar, inclusive, que nova fábrica ficará dedicada à produção de rações úmidas.

A escolha de abrir o novo empreendimento no Brasil revela o desejo da Nestlé de expandir ainda mais sua atuação no mercado pet nacional, levando em consideração que o Brasil é considerado um mercado estratégico, sendo um dos maiores do mundo em população de cães e gatos, ocupando o terceiro lugar com cerca de 110 milhões de animais de estimação.