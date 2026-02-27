A decisão da União Europeia de vetar sachês plásticos individuais em bares, restaurantes e redes de fast-food a partir de agosto de 2026 acendeu um alerta fora do continente. Embora a medida não tenha validade automática no Brasil, o movimento europeu reacende discussões por aqui sobre o futuro das embalagens descartáveis no setor de alimentação.

A nova regra exige que os estabelecimentos adotem recipientes reutilizáveis ou sistemas coletivos de dosagem para condimentos. A mudança faz parte de um pacote mais amplo de restrições a plásticos de uso único e pode influenciar mercados que mantêm relações comerciais com a Europa.

Situação no Brasil ainda não prevê proibição

No cenário brasileiro, não há legislação federal que determine o fim dos sachês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mantém em vigor a RDC nº 216/2004, que estabelece normas de boas práticas para serviços de alimentação, com foco na segurança sanitária.

Na prática, muitos estabelecimentos utilizam sachês justamente por entenderem que eles reduzem o risco de contaminação, especialmente em operações de grande fluxo. O modelo individual evita o compartilhamento de bicos dosadores e diminui o contato entre consumidores.

Além das regras federais, estados e municípios possuem normas próprias, principalmente no que diz respeito ao uso de recipientes reutilizáveis e à manipulação de molhos, como maionese, em razão do risco de contaminações alimentares.

Pressão ambiental pode acelerar mudanças

Apesar da ausência de proibição nacional, especialistas avaliam que a tendência global de redução de plástico descartável pode pressionar o setor brasileiro nos próximos anos. Cidades que já restringiram canudos e sacolas plásticas podem ampliar as regras para incluir embalagens de condimentos.

Algumas redes começam a testar alternativas, como dispensadores com acionamento manual, recipientes retornáveis para consumo no salão e embalagens produzidas com papel ou bioplástico para delivery. Em todos os casos, a higienização rigorosa e o controle de validade permanecem exigências centrais.

Para empresários do ramo, acompanhar o debate regulatório e avaliar soluções mais sustentáveis deixou de ser apenas uma pauta ambiental e passou a integrar o planejamento estratégico do negócio.