O recente lançamento do filme Juntos (2025) vem chamando atenção não apenas por sua história envolvente, mas também pelas controvérsias envolvendo sua exibição internacional. Para entrar no mercado chinês, a produção precisou remover uma cena que retratava um relacionamento homossexual, decisão que levanta debates sobre censura e liberdade artística.

Segundo o The Guardian, o filme alterou um casal gay para um casal heterossexual a fim de cumprir exigências do governo chinês, gerando indignação entre os espectadores. Em uma das cenas, originalmente dois homens apareciam se casando; com a modificação, o rosto de um deles foi substituído para se assemelhar ao de uma mulher.

Na China, todas as obras precisam receber aprovação das autoridades de censura antes de serem lançadas. Em filmes internacionais, é comum que cenas sejam cortadas quando não recebem a aprovação do governo. O uso de tecnologia para alterar cenas em vez de apenas removê-las é uma prática relativamente recente.

No país asiático, a homossexualidade não é considerada crime, mas ainda carrega forte estigma. Uma pesquisa divulgada no ano passado indicou que pouco mais da metade da população acredita que pessoas LGBTQIA+ deveriam ser plenamente aceitas pela sociedade.

Tudo sobre o filme Juntos (2025)

O filme Juntos (2025), dirigido por Michael Shanks, é um thriller psicológico de horror corporal que explora os limites do amor e da codependência. Estrelado por Dave Franco e Alison Brie, a trama acompanha um casal que se muda para o interior em busca de uma nova vida, mas logo se vê envolvido por forças sobrenaturais que ameaçam corromper sua relação e até suas identidades físicas.

Juntos está disponível para aluguel ou compra digital em plataformas como Amazon Prime Video. A versão chinesa, no entanto, apresenta as modificações mencionadas, o que pode afetar a experiência original da obra.