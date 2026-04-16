O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (16) para enfrentar o Independiente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 21h30 (horário de Brasília). O duelo é importante para o Rubro-Negro, que busca manter o bom início e brigar pela liderança do Grupo A.

Para quem quer acompanhar ao vivo, o jogo terá transmissão pela ESPN (TV fechada) e também pelo streaming Disney+. A expectativa é de casa cheia e grande audiência, já que o Flamengo vive bom momento e enfrenta um adversário que tenta surpreender fora de casa.

Dentro de campo, o técnico Leonardo Jardim deve repetir a base da equipe, mesmo com algumas dúvidas e retornos importantes. A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Jogadores como Cebolinha e Saúl voltaram a ficar à disposição.

Já o Independiente Medellín deve manter a estrutura da estreia na competição, após empate contra o Estudiantes, apostando na consistência do elenco. A arbitragem será uruguaia, com Andrés Matonte como árbitro principal, auxiliado por Martin Soppi e Pablo Llarena, enquanto Antonio García será o responsável pelo VAR.

Brasileiros foram surpreendidos nesta quarta (15)

A rodada de quarta-feira (15) da Libertadores foi marcada por resultados inesperados para os clubes brasileiros. O Cruzeiro acabou derrotado por 2 a 1 pela Universidad Católica em um jogo decidido nos detalhes. Já o Fluminense também tropeçou ao perder pelo mesmo placar para o Independiente Rivadavia, resultado que ligou o sinal de alerta para a equipe carioca na competição.

Em meio aos tropeços, o único brasileiro a sair com vitória foi o Corinthians, que fez o dever de casa e venceu o Santa Fe por 2 a 0. Com atuação segura, o time paulista garantiu um resultado importante para ganhar confiança e se posicionar bem na fase de grupos, amenizando a noite negativa para os representantes do Brasil.