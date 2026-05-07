O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (7) pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O time carioca enfrenta o Independiente Medellín às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em um duelo que pode encaminhar a classificação rubro-negra para as oitavas de final.

O Independiente Medellín chega pressionado após uma sequência ruim de resultados. O técnico Alejandro Restrepo foi demitido recentemente, e a equipe será comandada interinamente por Sebastián Botero, treinador do time sub-20. Além disso, o clube colombiano acabou eliminado na primeira fase do Torneio Apertura do Campeonato Colombiano.

Mesmo assim, a equipe ainda mantém chances de classificação na Libertadores, ocupando a terceira posição do grupo com quatro pontos. Já o Flamengo vive um momento mais estável. A equipe comandada por Leonardo Jardim soma nove jogos de invencibilidade, embora tenha empatado as duas últimas partidas — contra Estudiantes e Vasco.

Com sete pontos na tabela, o Rubro-Negro pode garantir vaga antecipada nas oitavas em caso de vitória fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ no streaming. A expectativa é de um estádio lotado em Medellín para um dos confrontos mais importantes da rodada da competição continental.

Flamengo pode garantir vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

Uma vitória no Estádio Atanasio Girardot garante matematicamente o Flamengo nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência. Isso porque o time chegaria aos 10 pontos, enquanto o Independiente Medellín poderia alcançar no máximo a mesma pontuação.

Como a Libertadores passou a utilizar o confronto direto como primeiro critério de desempate, os colombianos não conseguiriam ultrapassar os cariocas após a derrota por 4 a 1 sofrida no Maracanã no primeiro turno. Além da classificação antecipada, o resultado também deixaria o Flamengo em situação confortável na disputa pela liderança do grupo.