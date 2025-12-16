No contexto do trabalho temporário, a rescisão de contratos em curto prazo e sem justificativa clara é alvo de controvérsia, sobretudo por levantar questionamentos sobre o cumprimento dos princípios de boa-fé e lealdade nas relações trabalhistas. Recentemente, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região analisou um caso que exemplifica esse cenário.

Na decisão, o TRT-9 afirmou que o contrato temporário não pode ser utilizado de forma inadequada para legitimar condutas arbitrárias. Conforme informou o Conjur, a indenização foi fixada com base na inexistência de um motivo plausível para a rescisão, ocorrida após apenas uma semana de trabalho.

Esse posicionamento reforça a necessidade de observância de padrões éticos mesmo em contratos temporários e estabelece um importante precedente para outros casos de dispensa sem justa causa. Além do princípio da boa-fé previsto no Código Civil, a legislação trabalhista assegura direitos básicos aos trabalhadores temporários.

Entre os direitos reconhecidos ao funcionário temporário, destacam-se:

Remuneração equivalente à dos empregados efetivos que exerçam a mesma função

Jornada de trabalho definida e controle de horas

Recolhimento do FGTS e INSS

Direito a férias proporcionais e 13º salário

Decisão reforça limites ao uso do contrato temporário

O julgamento evidencia que a contratação por tempo determinado não autoriza o empregador a dispensar o trabalhador de forma arbitrária ou sem justificativa razoável. Mesmo em vínculos curtos, o respeito aos princípios da boa-fé, da transparência e da dignidade do trabalhador deve ser preservado.

Com esse entendimento, a Justiça do Trabalho sinaliza que abusos na utilização de contratos temporários podem gerar condenações e indenizações. A decisão serve de alerta às empresas e fortalece a proteção aos profissionais, reafirmando que a duração reduzida do contrato não elimina direitos nem deveres nas relações de trabalho.