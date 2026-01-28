A heterocromia é uma condição em que a íris de um olho tem cor diferente do outro. Pode ser congênita ou adquirida, sendo considerada rara em humanos, mas comum em animais. Mas afinal, por que isso acontece e essa característica pode trazer riscos à saúde do animal?

O que é a heterocromia em gatos

A heterocromia é uma variação na pigmentação da íris que faz com que o gato apresente olhos de cores diferentes. Essa alteração ocorre devido à distribuição desigual da melanina, pigmento responsável pela coloração dos olhos, da pele e dos pelos.

Há três tipos principais da condição: a heterocromia completa, quando cada olho tem uma cor distinta; a heterocromia setorial, em que um único olho apresenta duas cores; e a heterocromia central, caracterizada por um anel de cor diferente ao redor da pupila.

Causas genéticas e adquiridas

Na maioria dos casos, a heterocromia é congênita, ou seja, presente desde o nascimento. Ela é mais comum em felinos de pelagem branca ou com manchas claras, devido à influência do gene KIT, responsável pela distribuição da melanina no organismo.

Já a heterocromia adquirida pode surgir ao longo da vida e está associada a doenças ou traumas. Quando a mudança na cor dos olhos acontece ao longo da vida, o acompanhamento veterinário é necessário.

Existe relação com a surdez?

Nem todo gato com heterocromia é surdo, mas há uma associação entre gatos brancos de olhos azuis e a perda auditiva. Estudos apontam que cerca de 80% dos gatos brancos com dois olhos azuis começarão a mostrar sinais de surdez.

Em gatos brancos com apenas um olho azul, a surdez pode ocorrer no lado correspondente a esse olho. Essa condição ocorre porque o mesmo gene responsável pela cor da pelagem pode influenciar o desenvolvimento do sistema auditivo. Apesar disso, gatos de outras cores com heterocromia não costumam ter a mesma predisposição.

Raças mais propensas e cuidados

Raças como Angorá Turco, Van Turco, Persa, Bobtail Japonês e Khao Manee apresentam maior propensão a essa condição, mas gatos sem raça definida também podem nascer com essa característica. Para o diagnóstico, é necessária a realização de exames oftalmológicos e testes laboratoriais.

A heterocromia congênita não exige tratamento e não causa problemas. Já nos casos adquiridos, o tratamento depende da causa. Manter uma alimentação equilibrada, realizar consultas regulares e observar mudanças nos olhos são medidas fundamentais.