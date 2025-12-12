A Prefeitura de Niterói divulgou nesta semana o edital da primeira edição do Bolsa Atleta municipal, programa que vai conceder auxílios de até R$ 3 mil para apoiar o desenvolvimento de atletas, paratletas e surdoatletas da cidade. As inscrições já estão abertas e seguem até 3 de fevereiro do ano que vem, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal 3.995/2025.

Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte da política de incentivo ao esporte que está sendo estruturada para promover inclusão, formação cidadã e transformação social por meio da atividade esportiva. O benefício é voltado a moradores de Niterói que participam de competições desde as categorias de base até o alto rendimento.

Para concorrer ao benefício, o candidato precisa comprovar que reside em Niterói há pelo menos um ano e apresentar todos os documentos exigidos no edital, como matrícula escolar (quando houver), comprovante de filiação à entidade esportiva da modalidade, declaração de atividade emitida por federação, associação ou instituição de ensino, além do calendário de competições previstas para o ano.

No caso de candidatos menores de 18 anos, será necessária autorização dos responsáveis. As bolsas terão validade de 12 meses a partir do pagamento da primeira parcela. De acordo com a prefeitura, a iniciativa busca garantir que atletas possam se dedicar aos treinos e às competições sem que dificuldades financeiras comprometam sua evolução esportiva.

Auxílio será dividido em quatro categorias

As bolsas serão divididas em quatro categorias, conforme o nível de competição dos participantes. A modalidade Atleta de Base, destinada a jovens de 12 a 18 anos que disputam eventos estudantis, contará com 120 vagas no valor de R$ 750. Já a categoria Atleta Estadual, voltada a atletas de 12 a 23 anos que representam Niterói em competições regionais e estaduais, oferecerá 50 bolsas de R$ 1.200.

Na categoria Atleta Nacional, que contempla competidores presentes em campeonatos brasileiros e demais torneios de nível nacional, serão disponibilizados 40 auxílios de R$ 2 mil. Por fim, a categoria Atleta Internacional terá 30 vagas de R$ 3 mil, destinadas a quem representa o país em competições como campeonatos continentais, mundiais, Jogos Sul-Americanos, Paralimpíadas e Surdolimpíadas.