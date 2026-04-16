Com o feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, coincidindo com uma terça-feira, muitos brasileiros já demonstram satisfação diante da simples possibilidade de desfrutar uma semana de trabalho ou estudos mais curta.

Contudo, para os moradores de Águas de Santa Bárbara, no interior de São Paulo, a situação será ainda mais vantajosa, já que a segunda-feira (20) também será marcada por uma comemoração especial.

Isso porque, neste ano de 2026, o feriado voltado à celebração do aniversário do município foi transferido para essa data, o que garantirá a muitos cidadãos de Águas de Santa Bárbara um fim de semana prolongado.

Com isso, repartições públicas e escolas deverão permanecer sem expediente no início da próxima semana, retomando as atividades apenas na quarta-feira (22). Já os trabalhadores precisarão verificar suas escalas junto às empresas para confirmar a possibilidade de folga durante todo o período.

Programação para o feriado prolongado: atrações confirmadas para a data

Conforme mencionado anteriormente, a folga que será concedida aos moradores de Águas de Santa Bárbara no dia 20 de abril está relacionada às comemorações do aniversário do município, que completa 150 anos em 2026.

E vale destacar que a administração local planejou uma programação que promete agitar a rotina de quem optar por desfrutar do tempo livre na cidade, garantindo dois dias de diversão a todos os presentes.

De acordo com informações divulgadas pelo perfil Guia de Águas no Instagram, a Praça Padre Luís Stefanello será palco da mais nova edição do Festival Índio Vago, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de abril e contará com as seguintes atrações:

19 de abril (domingo): J. Moraes (17h), Zelão & Silva Canhoto (19h), Tributo ao Zum (21h) e Sophia Lins (23h);

J. Moraes (17h), Zelão & Silva Canhoto (19h), Tributo ao Zum (21h) e Sophia Lins (23h); 20 de abril (segunda-feira): Desfile Cívico (9h), Luxtron e Robô LED (21h), Pablo e Samuel (22h) e Countrybeat (00h).