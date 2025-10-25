A Honda confirmou o fim da comercialização da CBR 650R no mercado brasileiro. O modelo esportivo de média cilindrada, lançado em 2019 durante o Salão Duas Rodas, não receberá novas atualizações e será retirado do portfólio da marca no país. Segundo a empresa, as últimas unidades permanecerão disponíveis apenas enquanto houver estoque nas concessionárias, encerrando um ciclo de seis anos no mercado nacional.

Fim de uma era entre as esportivas tetracilíndricas

A CBR 650R surgiu como a sucessora indireta da CBR 600RR, descontinuada em 2014, e ocupou o espaço das esportivas de quatro cilindros na faixa de 600 cc da Honda. Desde então, o modelo manteve a proposta de unir desempenho e conforto, com poucas, porém pontuais, atualizações.

Na versão mais recente, a moto trazia motor de quatro cilindros DOHC, arrefecido a líquido, com câmbio de seis marchas e embreagem assistida e deslizante. O conjunto entregava 88,4 cavalos de potência a 11.500 rpm e torque de 6,13 kgf.m a 8.000 rpm, características que garantiam bom desempenho e condução equilibrada.

O que oferecia a última versão vendida

O modelo 2024, já retirado do site da Honda Brasil, vinha com chassi tubular em aço tipo Diamond e suspensão dianteira invertida Showa SFF. A traseira contava com amortecedor regulável em sete níveis, enquanto os freios possuíam sistema ABS de dois canais. As rodas de liga leve calçavam pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 180/55-ZR17 na traseira. Lançada em dezembro de 2023, a versão ficou conhecida pela cor Branco Perolizado.

Tecnologia E-clutch ficará restrita à CB 650R

A expectativa de que a CBR 650R recebesse a embreagem eletrônica E-clutch, apresentada pela Honda em 2024, não se confirmou. No Brasil, apenas a versão naked CB 650R continuará no catálogo, equipada com o novo sistema.

No exterior, a CBR 650R segue em produção e ganhará novas cores na linha 2026, como o preto fosco com detalhes em amarelo. Com sua saída do Brasil, a Honda reforça a estratégia de priorizar segmentos de maior volume, como scooters e modelos urbanos, encerrando a trajetória de uma das esportivas mais marcantes de sua categoria.