O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atualizou o cronograma de pagamentos de novembro de 2025, antecipando os depósitos dos benefícios com o objetivo de otimizar o atendimento a aposentados, pensionistas e demais segurados. A iniciativa prevê o início dos pagamentos já em 24 de novembro, antecipando-se ao calendário habitual.

Os beneficiários podem consultar seus extratos de pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS. Basta acessar a plataforma e selecionar a opção correspondente para conferir informações detalhadas sobre o benefício, incluindo datas e valores dos depósitos.

Essa consulta geralmente é disponibilizada na semana que antecede o início dos pagamentos, permitindo que o beneficiário organize seu orçamento com mais tranquilidade. Dessa forma, fica mais fácil acompanhar o status do benefício. As datas de depósito variam de acordo com o valor do benefício e o penúltimo dígito do Número do Benefício (NB).

Os pagamentos são organizados em dois grupos: beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem acima desse valor. Para esclarecer dúvidas ou resolver questões relacionadas aos benefícios, o INSS disponibiliza atendimento pela Central 135, que funciona 24 horas por dia. Para falar com um atendente, o cidadão pode ligar de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário INSS novembro – até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 28 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 5 de dezembro

Calendário INSS novembro – acima de um salário mínimo