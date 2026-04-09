Completando quatro jogos de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro, o Internacional vai dando adeus à parte debaixo da tabela. No último fim de semana, o Colorado bateu o Corinthians fora de casa pelo placar de 1 a 0 e chegou aos 12 pontos conquistados, alcançando a 13ª colocação e abrindo distância para o temido Z4.

O mesmo, no entanto, não tem acontecido com o time Sub-20 do clube gaúcho. No Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B, o Internacional sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Sport, resultado que escancarou a má fase da equipe na competição.

O meia Allex, destaque no time principal durante o Campeonato Gaúcho, foi utilizado para reforçar a equipe de base, mas não conseguiu evitar o revés e ainda desperdiçou um pênalti nos acréscimos da partida. A derrota agravou ainda mais a situação do clube na categoria.

Rebaixado na temporada passada, o Inter soma duas derrotas consecutivas por três gols de diferença e ainda não pontuou, ocupando a lanterna do grupo na Série B do Brasileiro Sub-20. O desempenho evidencia a dificuldade de reconstrução da equipe de base, mesmo com a utilização de jogadores que já tiveram espaço no elenco profissional.

Grupo do Internacional é liderado pelo Vila Nova

Enquanto o Inter soma duas derrotas em seu início de caminhada na Série B do Brasileirão Sub-20, na outra ponta do Grupo B o Vila Nova faz bonito: duas vitórias sobre Operário-PR (3 a 1) e Paysandu (2 a 1) colocam o time goiano na liderança da chave.

O Grupo B ainda conta com Atlético-GO (6 pontos), Sport Recife (3), Coritiba (3), Botafogo-SP (3), Paysandu (0) e Operário-PR (0). No Grupo A, a disputa está entre Ceará (6), Novorizontino (6), Mirassol (3), Atlético-MG (3), CRB (3), Chapecoense (0), Brusque (0) e Goiás (0).