Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá de repensar o seu planejamento para a próxima temporada. Isto porque o técnico Leonardo Jardim decidiu que não irá permanecer no clube para 2026 e retornará para a Europa. A diretoria cruzeirense já tem até um alvo favorito: Tite.

Disponível no mercado desde o ano passado, após passagem pelo Flamengo, o treinador experiente chegou a fazer uma pausa na carreira, mas anunciou recentemente o retorno às atividades. Segundo o portal ge.globo, o estafe de Tite avalia de forma positiva a chance de assumir o Cruzeiro na próxima temporada.

A expectativa é que Pedro Lourenço, Pedro Junio e o diretor executivo Joaquim Pinto avancem nas negociações pelo novo treinador ainda nesta semana. Embora o clube não queira apressar a decisão, existe o receio de que uma indefinição prolongada prejudique o planejamento para a temporada de 2026.

Antes disso, o Cruzeiro se reunirá com Leonardo Jardim nesta segunda-feira para alinhar os termos e oficializar a saída. A decisão partiu do próprio treinador, que manifestou o desejo de não seguir à beira do campo a partir de 2026, apesar de ter contrato válido até o fim do próximo ano.

Tite já passou por arquirrival do Cruzeiro

Caso acerte para comandar o Cruzeiro em 2026, Tite retornará ao futebol mineiro após 20 anos. Isto porque, em 2005, o treinador comandou o Atlético Mineiro e esteve no início da campanha que levou ao rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, foram 13 vitórias, oito empates e incríveis 22 derrotas. Ainda que tivesse deixado o clube em meio à má temporada, numa tentativa de recuperação e fuga do primeiro descenso da história do Galo, Tite não foi poupado pela torcida alvinegra e até mesmo nos dias de hoje sofre com a responsabilização pelo fato na história do time mineiro.