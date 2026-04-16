O astro Lionel Messi surpreendeu o mundo do futebol ao comunicar o Inter Miami sobre um novo passo em sua carreira fora dos gramados. Mesmo com contrato válido até o fim de 2028 com o clube norte-americano, o argentino não se opôs a investir em um projeto próprio e acertou a compra de um time na Espanha, marcando uma nova fase como empresário no esporte.

Messi compra time espanhol

O clube adquirido é o UE Cornellà, equipe que disputa a quinta divisão espanhola. A negociação foi oficializada em abril de 2026 e representa o primeiro grande investimento direto de Messi como dono de um time. A iniciativa reforça sua ligação histórica com a região da Catalunha, onde construiu praticamente toda sua carreira como jogador.

Apesar de ainda estar em atividade e com vínculo longo com o Inter Miami, Messi decidiu dar esse passo estratégico pensando no futuro. A aquisição não interfere diretamente em sua carreira como atleta, mas mostra que o craque já começa a se preparar para a vida após aposentadoria, seguindo um caminho parecido com outros ídolos do futebol que viraram gestores.

Além disso, o projeto envolve o desenvolvimento de jovens talentos e o fortalecimento estrutural do clube espanhol. A ideia é transformar o Cornellà em uma equipe mais competitiva e sustentável ao longo dos próximos anos, aproveitando a experiência e o conhecimento acumulado por Messi dentro do futebol profissional.

Clube espanhol vive momento decisivo na temporada

Atualmente, o UE Cornellà vive uma fase importante dentro da competição nacional. A equipe ocupa a terceira colocação, com 55 pontos, e segue firme na briga pelo acesso à quarta divisão espanhola, mantendo chances reais de crescimento já nesta temporada.

O regulamento prevê acesso direto apenas para o líder, enquanto os times que terminarem entre a segunda e a quinta posição disputam os playoffs. Isso coloca o Cornellà em uma posição estratégica, podendo alcançar o objetivo tanto pela liderança quanto por meio da fase eliminatória, aumentando a expectativa em torno da nova era com Messi.