Em um dos bairros mais ricos da Grande São Paulo, em Alphaville, existe uma mansão que chama atenção pelo tamanho e pelo luxo. Ela pertence ao empresário Amilcare Dallevo Jr., dono da Rede TV!, e à apresentadora Daniela Albuquerque, esposa de Amilcare. O imóvel é considerado a maior casa particular do Brasil e tem um valor estimado em cerca de R$ 1 bilhão.

Essa mansão é tão grande que se assemelha a um pequeno conjunto de prédios. São 17,8 mil metros quadrados de construção, com muitos espaços diferentes, todos pensados para oferecer conforto, privacidade e praticidade no dia a dia.

Ambientes de luxo e lazer

Dentro da mansão, o destaque vai para a sala de cinema particular, áreas de descanso e um espaço de spa. Também há um grande aquário decorando um dos ambientes, o que traz um toque diferente ao interior da residência. A decoração segue um estilo mais clássico, com muitos detalhes sofisticados, cores e materiais de alto padrão.

Conforto e estilo em todos os detalhes

Já na parte externa, a mansão conta com áreas amplas, como jardins, piscina e espaços de lazer. Há ainda uma estrutura especial para pouso de helicópteros, o que facilita o uso das aeronaves pelos donos da mansão. A garagem é enorme e comporta cerca de 50 veículos. Ou seja, tudo na mansão foi planejado para unir luxo, conforto e funcionalidade em um único lugar.