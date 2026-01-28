Uma ida ao Beto Carrero World, considerado o maior parque temático da América Latina, pode se adaptar a diferentes perfis de visitantes, desde os que buscam economia até quem prefere experiências completas. Ainda assim, organizar os gastos com antecedência faz toda a diferença para evitar surpresas no orçamento.

Localizado em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, o complexo recebe milhões de turistas todos os anos e atravessa um período de forte expansão. Estão previstos investimentos bilionários em novas áreas temáticas, hotéis e atrações, o que reforça a vocação do parque como destino turístico de vários dias.

Valores dos ingressos

O custo de entrada depende do tipo de passaporte escolhido e do tempo de permanência. Para quem pretende visitar o parque por apenas um dia, o ingresso individual sai a partir de R$ 189,90. Já o passaporte válido por dois dias custa R$ 339,90. Há ainda opções anuais, com preços que variam de R$ 399,90 no plano Bronze até R$ 849,90 na categoria Ouro, permitindo acesso durante todo o ano.

O Beto Carrero também segue a legislação de meia-entrada e oferece condições especiais para renovação de passaportes anuais, com valores reduzidos para clientes recorrentes.

Combos e experiências extras

Além do ingresso tradicional, o parque disponibiliza pacotes que incluem atrações específicas e facilidades. Um exemplo é o passaporte de um dia com passeio de barco temático, vendido por R$ 229,90. Para quem quer evitar filas, o Ultrapass garante acesso rápido às principais atrações e custa R$ 799.

Há ainda opções segmentadas, como passes voltados para atrações radicais ou familiares, com preços a partir de R$ 134,10. Também é possível comprar acesso rápido para uma única atração, com valores que começam em torno de R$ 44.

Alimentação e outros gastos

A alimentação é outro item que pesa no orçamento. Dentro do parque, há desde lanches rápidos até refeições completas, com preços compatíveis aos praticados em grandes parques temáticos. Somando alimentação, experiências exclusivas e serviços adicionais, o valor final da visita pode variar bastante.

Por isso, quem planeja conhecer o Beto Carrero World precisa ir além do ingresso e avaliar todos os custos envolvidos para aproveitar a experiência sem comprometer as finanças.