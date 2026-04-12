O ex-lateral Marcelo Vieira finalmente abriu o jogo sobre a polêmica briga com Mano Menezes durante sua passagem pelo Fluminense. Em entrevista à Romário TV, o jogador revelou bastidores que até então não eram conhecidos pelo público, explicando que o desentendimento não começou naquele momento específico à beira do campo.

Segundo Marcelo, o principal motivo da tensão era a falta de comunicação com o treinador no dia a dia. O lateral afirmou que Mano Menezes praticamente não conversava com ele durante os treinamentos e não dava orientações sobre seu desempenho, o que acabou gerando um desgaste contínuo na relação entre ambos.

O episódio que veio a público aconteceu durante uma partida contra o Grêmio, quando Marcelo estava prestes a entrar em campo nos minutos finais. Ele estranhou a atitude do treinador em lhe dar instruções, já que não havia diálogo anteriormente. Ao questionar a situação, houve um desentendimento, e o técnico decidiu cancelar sua entrada.

Apesar do momento tenso, Marcelo afirmou que preferiu manter a calma por respeito ao clube e aos torcedores. O caso acabou sendo o ponto final na relação entre jogador e treinador, resultando na saída do lateral do Fluminense e marcando um dos episódios mais repercutidos dos bastidores do futebol brasileiro nos últimos anos.

Falta de diálogo foi o estopim para o conflito

As declarações deixam claro que o problema entre Marcelo e Mano Menezes não foi pontual, mas sim construído ao longo do tempo. A ausência de comunicação direta e de alinhamento profissional contribuiu para criar um ambiente desgastado, que culminou no episódio público.

Com isso, o caso se tornou um exemplo de como questões internas podem impactar diretamente o desempenho e a convivência dentro de um clube. A revelação de Marcelo trouxe uma nova perspectiva sobre o ocorrido, reforçando que o relacionamento entre jogador e treinador é fundamental para o sucesso dentro e fora de campo.