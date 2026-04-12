O ano de 2021 marcou uma verdadeira revolução na indústria automotiva brasileira com a chegada do motor 1.3 turbo da Stellantis. Desenvolvido após anos de pesquisa, o propulsor surpreendeu especialistas e mecânicos ao entregar números de desempenho até então inéditos para essa cilindrada, elevando o padrão dos motores compactos no país.

Com até 185 cv de potência quando abastecido com etanol, o motor rapidamente se tornou o 1.3 mais potente já produzido no Brasil. O desempenho impressiona ainda mais ao considerar o tamanho reduzido do propulsor, algo que só foi possível graças ao uso de tecnologias modernas, como turbo de alta pressão, injeção direta e controle eletrônico avançado.

Outro fator que chamou a atenção foi o nível de engenharia envolvido. O motor conta com soluções como intercooler eficiente, wastegate elétrica e sistema de gerenciamento térmico inteligente, que ajusta o funcionamento conforme a demanda. Esses recursos garantem não apenas potência, mas também eficiência e durabilidade, características essenciais no mercado atual.

Além disso, o propulsor faz parte da família global Firefly (GSE), desenvolvida no Brasil e utilizada em diversos modelos, como SUVs e picapes. Sua chegada representou uma mudança significativa no mercado, substituindo motores maiores e menos eficientes, provando que cilindradas menores podem entregar alto desempenho sem abrir mão da economia.

Tecnologia avançada colocou o Brasil no mapa dos motores modernos

O desenvolvimento desse motor reforçou o papel do Brasil como um importante polo de engenharia automotiva dentro da Stellantis. Produzido em Betim (MG), o projeto envolveu alto investimento e trouxe tecnologias antes vistas apenas em mercados mais avançados, elevando o nível dos veículos nacionais.

Com isso, o motor 1.3 turbo não apenas chocou mecânicos em 2021, mas também abriu caminho para uma nova geração de carros mais eficientes, potentes e tecnológicos. A tendência iniciada por esse propulsor continua influenciando o mercado até hoje, consolidando a era dos motores downsizing no país.