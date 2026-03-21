Para garantir que o condutor ainda possui aptidão física e mental ao longo do tempo, a Carteira Nacional de Habilitação (CTB) conta com alguns prazos de validade que foram alterados pela Lei 14.071/2020 com o intuito de tornar as normas de trânsito mais justas.

Dessa forma, cidadãos de até 49 anos passaram a poder renovar o documento a cada 10 anos. Em contrapartida, motoristas com idades entre 50 e 69 anos não foram impactados diretamente pela medida, estando submetidos ao prazo original.

Isso significa que, a cada 5 anos, condutores nessa faixa etária ainda precisam efetuar o processo de renovação da CNH, realizando testes e exames para comprovar se ainda possuem plena capacidade para dirigir.

Durante as análises, serão avaliados diferentes aspectos, como visão, reflexos, mobilidade, audição e até possíveis alterações cognitivas que possam impactar a capacidade de conduzir.

E é importante destacar que, caso especialistas identifiquem alguma condição de saúde que exija acompanhamento, ainda que não comprometa diretamente a aptidão para dirigir, o prazo de renovação da CNH poderá ser reduzido, independentemente da idade.

Como renovar a CNH: confira o passo a passo

Vale ressaltar que os prazos máximos de renovação constituem a principal diferença no processo de renovação da CNH, uma vez que condutores de todas as idades são submetidos às mesmas etapas ao longo do procedimento, sendo elas:

Acessar o portal do Detran ou o app CNH Digital;

Solicitar a renovação e atualizar dados cadastrais, se necessário;

Emitir e pagar as taxas de renovação (emissão do novo documento + exame médico);

Agende e realize o exame médico em uma clínica credenciada;

Aguarde a emissão da CNH em um prazo de 5 a 20 dias úteis, dependendo do estado.

Renovação automática da CNH: conheça o procedimento

A partir de 2026, condutores de até 49 anos passaram a ter acesso ao benefício da renovação automática da CNH, que é exclusivo para a versão digital do documento e dispensa o pagamento de taxas e realização de exames.

Para isso, é preciso não só respeitar o limite de idade, mas também se cadastrar no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNCP) por meio do app CNH Digital e evitar infrações e multas por um período de 12 meses.