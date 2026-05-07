Nelson Piquet voltou a chamar atenção após comprar uma casa em um dos condomínios mais luxuosos do litoral sul de Santa Catarina. O ex-piloto da Fórmula 1 adquiriu um imóvel de aproximadamente 174 m² no Dhunas Marine Resort, localizado em Passo de Torres, cidade que fica na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O valor pago pela nova propriedade não foi divulgado oficialmente, mas estimativas apontam que a compra pode ter custado entre R$ 1,8 milhão e R$ 6 milhões. O preço varia conforme a localização da residência dentro do condomínio e os diferenciais oferecidos pelo imóvel. Além da casa, os moradores do Dhunas Marine Resort têm acesso a uma estrutura completa de lazer e segurança.

Condomínio oferece grande estrutura

O condomínio foi planejado para funcionar como um resort: entre os principais espaços disponíveis, segundo o site A Tarde, estão piscina com borda infinita, piscina aquecida e coberta, lago natural com faixa de areia e áreas voltadas para esportes e lazer ao ar livre.

O local também conta com pista de caminhada, ciclovia, quadras de beach tennis, espaço pet e até uma área nas dunas destinada à prática de sandboard infantil.

Vida náutica atraiu o ex-piloto

Um dos pontos que mais chamou a atenção de Piquet foi a estrutura náutica do condomínio. O empreendimento possui marina, píer e acesso direto ao Rio Mampituba, facilitando a vida de moradores que possuem barcos e lanchas.

Conhecido por gostar de embarcações e passeios na água, o ex-piloto encontrou no local uma combinação de tudo que ele gosta, além do luxo e privacidade que o condomínio oferece.