Uma nova lei envolvendo o IPVA passou a valer em 2026 e tem gerado grande repercussão entre motoristas — mas com um detalhe importante: a mudança aconteceu no estado do Paraná. A medida trouxe uma redução significativa no valor do imposto, tornando o tributo mais acessível para milhões de proprietários de veículos.

A principal mudança foi a redução da alíquota do IPVA, que caiu de 3,5% para 1,9% sobre o valor do veículo. Na prática, isso representa uma diminuição de cerca de 45% no imposto pago pelos motoristas, colocando o estado com uma das menores cobranças do país.

O impacto foi imediato: mais de 4 milhões de veículos foram beneficiados com a nova regra, e muitos contribuintes passaram a quitar o imposto à vista logo no início do ano, aproveitando também descontos adicionais oferecidos pelo governo estadual.

Apesar de chamar atenção nacional, é importante destacar que a mudança não vale para todo o Brasil. O IPVA é um imposto estadual, o que significa que cada estado define suas próprias regras. Ou seja, a redução aplicada no Paraná não é automática em outras regiões do país.

Redução histórica pode influenciar outros estados

A queda expressiva no valor do imposto tem sido vista como uma estratégia para aumentar a arrecadação por meio da redução da inadimplência. Com o IPVA mais barato, mais motoristas conseguem pagar o tributo em dia, o que melhora o fluxo de receita do estado e reduz dívidas acumuladas.

Além disso, o caso do Paraná pode servir de referência para outras unidades da federação. Caso os resultados continuem positivos, existe a possibilidade de que outros estados estudem medidas semelhantes, buscando equilibrar arrecadação e alívio financeiro para a população.