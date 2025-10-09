Porto Alegre se prepara para uma noite inesquecível! No dia 2 de novembro, a capital gaúcha será palco do espetáculo HEY JUDE & ORQUESTRA, considerado o maior tributo aos Beatles do mundo. O show promete emocionar fãs de todas as idades com uma apresentação repleta de clássicos que marcaram gerações, combinando a energia contagiante da banda cover com o som grandioso de uma orquestra ao vivo.

O Salão de Atos da PUCRS será tomado pela atmosfera mágica e pelas melodias que marcaram e transformaram gerações. O show promete uma verdadeira viagem no tempo, começando no lendário Cavern Club, passando pelo Rock in Rio e com gravações nos míticos Abbey Road Studios, em Londres.

O repertório inclui sucessos atemporais como “Let It Be”, “Yesterday”, “Hey Jude” e “Come Together”, entre outros, executados com fidelidade aos arranjos originais e a energia que consagrou os Beatles mundialmente.

Com figurinos inspirados na época e uma produção que mistura luz, som e emoção, o espetáculo proporciona ao público a sensação de estar assistindo a uma apresentação histórica da própria banda de Liverpool.

Além da música, a interação com a orquestra ao vivo eleva a experiência, trazendo novas camadas de intensidade e beleza às canções que marcaram a história do rock. Para os fãs, é uma oportunidade única de reviver a magia dos Beatles em uma apresentação grandiosa, que celebra o legado de uma das maiores bandas de todos os tempos.

Os ingressos para o espetáculo estão sendo vendidos na plataforma Sympla. O Mezanino conta com entradas entre R$ 80 e R$ 200, a Plateia Alta entre R$ 104 e R$ 260 e a Plateia Baixa entre R$ 112 e R$ 280. A HEY JUDE é formada por por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon).