Com o objetivo de equilibrar o Orçamento de 2026, o governo brasileiro planeja elevar as tarifas de importação sobre veículos e aço. A medida, prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), deve gerar uma receita extra de R$ 14 bilhões.

A iniciativa também tem como foco proteger a indústria nacional diante do aumento das importações, especialmente de produtos chineses. A proposta, que deve ser aplicada no próximo ano, prevê o reajuste das alíquotas como forma de atender às demandas dos setores produtivos locais.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para melhorar a balança comercial e diminuir a dependência de produtos importados. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou a previsão de arrecadação extra, reforçando o peso da medida para o equilíbrio fiscal. Segundo o governo, o aumento das tarifas é necessário para resguardar a indústria brasileira.

Setores como o automobilístico e o siderúrgico enfrentam forte concorrência internacional. Com tarifas mais altas, a expectativa é que os produtos nacionais se tornem mais competitivos, fortalecendo a proteção do mercado interno e estimulando a industrialização local.

Impacto direto no bolso do consumidor

Com o aumento das tarifas de importação, especialistas apontam que o preço final dos veículos no Brasil deve subir já nos primeiros meses de 2026. Isso porque parte significativa dos carros vendidos no país, bem como componentes utilizados na produção nacional, depende de fornecedores estrangeiros.

A tendência é que montadoras repassem os custos adicionais ao consumidor, encarecendo modelos populares e importados. Além disso, o setor automotivo pode enfrentar ajustes na oferta, com redução de versões mais baratas e foco em modelos de maior margem de lucro.