O rombo bilionário reacendeu o sinal de alerta no varejo alimentar. O Grupo Pão de Açúcar informou prejuízo líquido de R$ 560 milhões no quarto trimestre de 2025. Embora o resultado represente melhora de 48,2% frente ao mesmo período de 2024, o mercado reagiu com cautela.

O motivo principal não foi apenas o resultado negativo, mas o volume de compromissos financeiros previstos para 2026. A empresa tem R$ 1,7 bilhão em dívidas com vencimento ao longo do ano. No balanço, o próprio grupo mencionou “incerteza relevante” sobre a continuidade operacional.

Pressão do endividamento

A dívida financeira bruta gira em torno de R$ 8 bilhões. Em um ambiente de juros elevados, o custo desse passivo se torna ainda mais pesado. Para analistas, o problema central está justamente na estrutura de capital.

Phil Soares, da Options, avalia que a companhia deve seguir operando, apesar das dificuldades. Ele destaca que o crédito caro no Brasil amplia os desafios para empresas com alto nível de alavancagem.

Plano para reorganizar as contas

Em comunicado ao mercado, o GPA informou que iniciou negociações para alongar prazos e reduzir despesas financeiras. A estratégia inclui também monetização de créditos tributários e revisão de custos operacionais.

A meta é melhorar o caixa e enfrentar a concentração de vencimentos neste ano. A empresa afirma que continua monitorando indicadores e não descarta novas alternativas para fortalecer a sustentabilidade financeira.

Caminhos possíveis

Para Ana Paula Tozzi, CEO da AGR, a prioridade é renegociar débitos e buscar eficiência interna. Ela avalia que o momento exige diálogo com credores e fornecedores para garantir mais fôlego.

Virgílio Lage, da Valor Investimentos, aponta três rotas estratégicas: encerramento de lojas menos rentáveis, venda de ativos para reduzir a dívida ou reestruturação societária, incluindo fusão ou alienação de participação.

Ele projeta cenários distintos. Em uma hipótese positiva, a queda consistente da Selic pode estimular consumo e ampliar margens. Em um cenário intermediário, a recuperação seria lenta. Já na visão pessimista, a pressão financeira pode persistir.

Raízes da crise

O economista Felipe Paletta observa que a deterioração não começou agora. Segundo ele, a companhia atravessa um ciclo prolongado de dificuldades. Mudanças no controle acionário e decisões pulverizadas após a entrada do grupo francês Casino impactaram a estratégia.

A necessidade recorrente de gerar caixa levou à venda de ativos e aumento do endividamento. Para especialistas, o resultado divulgado reflete um acúmulo de perdas ao longo dos últimos anos.

O desempenho de 2026 será decisivo para determinar se o tradicional supermercado conseguirá reverter o quadro e recuperar a confiança do mercado.