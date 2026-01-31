Formado em engenharia civil e administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fábio José Silva Coelho construiu uma trajetória sólida à frente de grandes estruturas de gestão e tecnologia. Desde 2011, ele ocupa o cargo de diretor executivo do Google Brasil, posição estratégica que o coloca como principal responsável pelas operações da empresa no país.

À frente da gigante da tecnologia, Coelho lidera iniciativas ligadas à inovação, transformação digital e expansão dos produtos do Google no mercado brasileiro. Sua formação técnica aliada à visão administrativa contribuiu para consolidar a presença da empresa no Brasil, aproximando soluções digitais de empresas, governos e usuários.

Além do papel de destaque no setor corporativo, Fábio Coelho também atua no esporte. Ele exerce a função de vice-presidente de Tecnologia do Flamengo, sendo responsável por projetos voltados à modernização, análise de dados e uso de tecnologia no desempenho esportivo e na gestão do clube.

A combinação entre liderança empresarial e atuação em uma das maiores instituições esportivas do país reforça o perfil multifacetado de Coelho. Engenheiro de formação, executivo por vocação e dirigente esportivo por paixão, ele se tornou um dos nomes mais influentes quando o assunto é tecnologia e gestão no Brasil.

Formação internacional reforça perfil estratégico do executivo

Além da graduação no Brasil, Fábio José Silva Coelho possui pós-graduação em administração de negócios pela Harvard University, em Boston, uma das instituições mais renomadas do mundo. A experiência acadêmica internacional ampliou sua visão estratégica e o preparou para lidar com ambientes corporativos complexos e altamente competitivos.

A passagem por Harvard contribuiu diretamente para o estilo de liderança adotado por Coelho, marcado por decisões baseadas em dados, inovação e gestão de pessoas. Essa formação complementa sua trajetória no Google Brasil e no Flamengo, reforçando o perfil de executivo com sólida base técnica e visão global de negócios.