O golpe do CPF tornou-se cada vez mais comum no ambiente digital, atingindo consumidores de diferentes perfis. Com a expansão dos serviços online e a ampla circulação de dados, o número do Cadastro de Pessoa Física virou alvo de criminosos, que o usam para realizar transações financeiras em nome de terceiros, muitas vezes sem que a vítima perceba de imediato.

A partir desse cadastro fraudulento, os criminosos conseguem realizar compras a prazo, abrir contas digitais, solicitar cartões de crédito e até contratar serviços públicos. Em muitos casos, a vítima só percebe o golpe ao tentar financiar um bem, pedir crédito ou consultar seu histórico financeiro.

Diante do aumento desse tipo de fraude, a Receita Federal reforçou a importância de os cidadãos acompanharem regularmente a situação do próprio CPF. O órgão orienta que consultas periódicas sejam feitas nos canais oficiais para verificar se há pendências, irregularidades ou movimentações suspeitas associadas ao documento.

Além disso, a orientação é proteger dados pessoais, evitar o compartilhamento de informações sensíveis em sites ou aplicativos não confiáveis e desconfiar de mensagens que peçam confirmação de dados ou ofereçam vantagens financeiras. Em caso de suspeita de fraude, recomenda-se registrar boletim de ocorrência e procurar a Receita Federal e as instituições financeiras envolvidas.

Alerta reforça cuidados para evitar fraudes e prejuízos

Com o aumento dos golpes envolvendo o CPF, a Receita Federal destaca a necessidade de atenção redobrada por parte dos cidadãos. O monitoramento frequente da situação cadastral e o uso exclusivo de canais oficiais são medidas essenciais para identificar irregularidades antes que causem danos financeiros.

Além da consulta regular, adotar práticas de segurança digital é fundamental para reduzir riscos. Proteger informações pessoais, desconfiar de contatos suspeitos e agir rapidamente diante de qualquer indício de fraude pode evitar transtornos maiores e prejuízos prolongados.