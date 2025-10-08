Adiantando os relógios em uma hora durante parte do ano, o horário de verão busca aproveitar melhor a luz natural e, assim, reduzir o consumo de eletricidade no fim da tarde. A ideia é que a população aproveite o dia por mais tempo, com menos necessidade de acender luzes artificiais.

Horários variam entre países e regiões

Embora muitos países façam essa mudança em datas sincronizadas — como União Europeia e algumas partes da América do Norte —, isso nem sempre acontece. Em alguns lugares, estados ou províncias decidem individualmente aderir ou não ao horário de verão e estabelecem datas diferentes para a transição. Por exemplo, no Chile o adiantamento de relógio pode ocorrer uma semana antes do Paraguai, apesar dos países serem vizinhos.

No Brasil, quando ainda havia o horário de verão, as datas de início e fim variavam conforme a região e os decretos presidenciais. Em alguns anos, partes do país sequer participavam da mudança, dependendo de fatores como latitudes e eficiência energética local.

Onde ele é aplicado atualmente

Segundo levantamentos recentes, cerca de 70 países observam o horário de verão em 2025. Essas nações estão distribuídas principalmente na Europa, Norte da América e em algumas regiões da Oceania. Exemplos são a Austrália (alguns estados), Canadá (regiões específicas), grande parte da União Europeia e outros países como Chile.

Onde foi abandonado ou nunca existiu

Vários países deixaram de usar o horário de verão há alguns anos, alegando pouca eficiência ou transtornos práticos. Exemplos notáveis incluem México (exceto algumas áreas de fronteira), Rússia, Turquia, e alguns países da África. Outros nunca adotaram o sistema ou adotaram apenas em algumas regiões.

Exemplos de aplicação em países específicos