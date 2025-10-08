O capítulo exibido na segunda-feira (6) de Vale Tudo reacendeu um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: a morte de Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch. A sequência, ambientada no Copacabana Palace, deixou o público em suspense com vários personagens aparecendo armados, sem que o autor do crime fosse revelado.

A cena gerou uma onda de teorias nas redes sociais. Entre elas, uma das mais comentadas é a possibilidade de Odete não ter morrido. De acordo com fãs atentos, uma conversa entre Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) teria dado pistas de que a empresária continua viva.

Fãs suspeitam que Odete simulou a própria morte

No diálogo exibido, Marco Aurélio comenta: “Que horror, morrer assim em público. Deve estar sendo difícil para Odete.” Leila retruca dizendo que ela já está morta, e ele responde, enigmático: “Não sabia que você era tão cética assim, não acredita em nada depois da morte?”

Essa fala bastou para que internautas sugerissem que a vilã tenha forjado o próprio assassinato. A teoria é de que Odete teria contado com a ajuda de Freitas, funcionário da TCA, para desaparecer. Segundo os fãs, o personagem teria recebido R$ 300 mil da empresária, o suficiente para comprar a casa da mãe e garantir o silêncio sobre o plano de fuga.

Em uma das conversas anteriores entre os dois, Freitas chega a dizer: “Qualquer dia que a senhora precisar de mim, é só falar.” Odete, de forma enigmática, responde: “Qualquer coisa, eu entro em contato.”

Quem são os suspeitos e o que diz a versão original

A lista de possíveis assassinos inclui Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos), Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Na versão original de Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o mistério também foi guardado a sete chaves. Para evitar vazamentos, cinco finais diferentes foram gravados. O desfecho verdadeiro revelou Leila como a assassina — ela teria atirado em Odete por engano, acreditando estar mirando em Maria de Fátima.

Resta saber se, nesta nova versão, a Globo repetirá a história clássica ou surpreenderá o público com uma reviravolta inédita.